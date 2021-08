Erçin Tekakpınar yazdı: Temkinli İyimserlik Şart

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan pazarlıklarda prim teşviklerinin gündeme gelmesi ile bu konudaki tartışmaların ileri noktaya taşınmış olması beni çok heycanlandırmış ve geçen hafta yazacağımı söylediğim “Sektörel Asgari Ücretle” ilgili yazımı daha sonraya ertelemem gerekmiştir.Bir sonraki yazımda bu konu hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşırım..

Çalışma Hayatı sürekli olarak değişen,dış etkenlerin çok olduğu dinamik bir yapıya sahiptir. Çalışma hayatında atılan her adımın bir nedeni ve sonucu mutlaka olur.Bu sonucun da tahmin edemeyeceğimiz kadar birçok etkisi bulunmaktadır Aslında iyi etüd edilip yapılan her çalışma, ortaya konan her uygulama sistemde çarpan etkisi yaratabilecek güçtedir.Aksi tamamen hüsran olur ve hiç hoşumuza gitmeyen sonuçlar doğurabilir.

İçinde bulunduğumuz Pandemi koşullarında bunu çok net bir şekilde görmekteyiz.Bu süreçte bazı sektörler pandeminin yaratmış olduğu koşullarından çok fazla etkilenmiş ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış bazıları sadece çalışan sayılarını azaltarak bu süreci atlatmaya çalışmış bazı sektörler ise daha az etkilenerek normal faaliyetlerine devam etmiştir.

Bu yüzden atılacak adımların çok iyi hesaplanması,hele ki kaynaklarımızın kısıtlı olduğu bu dönemde kesinlikle deyim yerindeyse doğru adrese teslimat yapılması gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde çalışma hayatını ayakta tutma,işletmelerin devamlılığını sağlama ve zararları minimize etme çabaları içerisinde yapacağımız uygulamalar için çeşitli araştırmalar yaparken prim teşvikleri ile ilgili bir yazı dikkatimi çekmişti.Yazı,işsizlik-istihdam ilişkisi içerisinde özel sektörün gücünü ve devletin buradaki rolünü tam olarak şöyle izah etmekteydi.

“İşsizliğin azaltılması için istihdam yaratmak kuşkusuz ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur. İstihdam teşvikleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalar birçok ülkede on işten dokuzunun özel sektör tarafından arz edildiğini göstermekte olup desteklenmesinin haklılığı ve özel sektörün istihdam yaratmadaki rolü yadsınamayacak kadar yüksektir.

Burada devlete düşen görev ise uygun yatırım ortamını sağlayarak büyüme için özel sektörün önünün açılmasına ön ayak olmak, neden yeterince düzgün iş (decent job) olmadığını analiz etmek ve bu tür işlerin artması için engelleri ortadan kaldırmaktır.

Yani sözü çok da fazla uzatmadan özel sektörün hakkını teslim etmemiz gerekmektedir. Sezarın hakkı sezara diyelim.

Tabi ki bu noktada bazı sorular akla gelecektir.

Hangi politika araçlarıyla istihdam yaratmak gerekir? İşgücü arzının önündeki zorluklar nelerdir? Bunları bertaraf edebilecek uygun teşvik politikaları nelerdir? Uygulanan teşvik politikalarının istihdam yaratmadaki etkisi nedir?”ve Asgari Ücret Pazarlıklarında prim teşvikleri gündeme gelirse bu teşvikleri tüm sektörlere eşit oranda vermemiz ne kadar doğru olacaktır?

KKTC’de halen gerek çalışanlara gerekse işverenlere çeşitli prim teşvikleri verilmekte ve çok sayıda işletme de bu prim teşviklerinden yararlanmaktadır.

Prim teşviklerinin KKTC Sosyal Güvenlik fonlarına etkisini gayet iyi bilen, uzun yıllar bu sorunlarla uğraşmış birisi olarak prim teşviklerinin lokomotif bir etki sağlayarak düzenli prim ödeme alışkanlığı sağlayacağını ve faydalarının da yadsınamayacak kadar önemli olduğunu söyleyebilirim.

Ancak içinde bulunduğumuz şartlar bazı sektörler için hiç de iç açıcı değildir.Pandemi koşullarının bazı sektörleri derinden etkilediği bu günlerde sektörlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları çok iyi analiz etmemiz ve prim teşviklerini buna göre belirlememiz gerekmektedir. Bunu yaptığımız takdirde sektörlere dinamizim kazandırabiliriz.

Aksi takdirde,Sosyal Güvenlik fonlarının aktif/pasif sigortalı oranının bozulmasına dolayısı ile fonların mali dengelerinin zayıflamasına,ardından da orta vade de yüksek işsizlik oranı ve eğitim istihdam ilişkisinin sağlanamaması nedeni ile yerli iş gücü arzında yetersizlik gibi birbirine zincirleme etki yaratan bir çok sorunla karşı karşıya kalabiliriz.

Bu habere tepkiniz:



25/08/2021 09:40