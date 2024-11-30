Erciyes Üniversitesi ile GAÜ arasında “Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı” yapılıyor

Türkiye Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında “Akademisyen ve Öğrenci Değişimi” hedefine uygun ortak çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, ülkede konuk olarak bulunan ERÜ heyeti, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirdi. Konuk akademik heyet, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve üniversite üst yöneticileri ile her iki üniversitenin akademik vizyonuna katkı sağlayacak görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmelerin ardından “akademik iş birliğinin geliştirilmesine” yönelik “Akademisyen ve Öğrenci Değişimi” hedefine uygun ortak çalışmaların yapılması da kararlaştırıldı.

Heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3'üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu tarafından da kabul edildi.