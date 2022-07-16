Erdal Andız hayatını kaybetti

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16/07/2022

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Erdal Andız hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilerin simalarından Erdal Andız yaşamını yitirdi.

Andız’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Serdar Denktaş Andız’ın ölümünden duyduğu  üzüntüyü şu paylaşımla dile getirdi:

Güvendiğim bir arkadaş, babamın,ağabeyim Raif'in sonra benim katıksız destekçim, espirileriyle, saniye başı ürettiği eylemci fikirleriyle," ben 100 fikir üreteceğim,sen birini kullan" deyişiyle  güzel insan Erdal Andız az önce hayata gözlerini yumdu. Seni hep özleyeceğim ağam.Ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu…

16/07/2022 17:16
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TAGS: Erdal Andız hayatını kaybetti
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