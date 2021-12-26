Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı

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26/12/2021

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Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şu sıralar başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Bergen filmi için sette olan 51 yaşındaki oyuncunun koronavirüse yakalanması sonrası çekimlere ara verildi.

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şu sıralar Bergen filmi için sette olan aktörün rutin kontroller sırasında Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Kötü Haber sonrası Bergen filminin çekimlerine ara verildi.

Acıların kadını lakabıyla tanınan Bergen filminde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen’in katili eski kocası rolünü canlandırıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah virüse yakalanmıştı.

26/12/2021 13:44
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TAGS: Erdal Beşikçioğlu, koronavirüs
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