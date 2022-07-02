Erdal Beşikçioğlu’ndan 'Behzat Ç.' itirafı!

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan sonrasında dijital platformda yayınlanmaya başlayan Behzat Ç., üçüncü kez ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide 'Behzat' karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yapımın yeniden izleyiciyle buluşacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

"BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL!"

Bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, "Bizi ikna etmek hiç öyle sanıldığı gibi zor bir şey değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz hikaye sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için bu yeterlidir. O yüzden ikna etmek zor olmaz, iyi bir eser varsa ortada, sizi etkilemek o kadar zor bir iş değildir" demişti.

Ünlü oyuncu, "Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı acaba?" sorusu üzerine, dizi sektörünü değerlendirip şöyle bir tespitte bulunmuştu:

Bilmiyorum ki? Metin Behzat Ç. kadar güçlü yazılsa, iyi bir senaryo olsa demek ki, o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse yine devamı gelecek diye düşünüyorum. Yeni kuşak dizilerin içerisinde, hep karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine, olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor.

"ESKİ PERFORMANSIMIZDA DEĞİLİZ"

Önceki gün Okan Bayülgen'in 'Uykusuzlar Kulübü' adlı programına katılan Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. projesi hakkında şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Kendilerini 'tuhaf ruh hastası' adamlar olarak tanımlayan Beşikçioğlu, proje hakkında düşüncelerini de anlattı.

Dizi için "Son noktada en azından tekrar bir selama çıkalım dedik" açıklamasını yapan Beşikçioğlu, "Hepimiz yaşlanıyoruz nihayetinde. Eski performansımızda değiliz" ifadelerini kullandı.

Projede eski enerjiyle oynamanın zor olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu, "Yani bu büyük, korkutucu bir şey. Altı yıl önceki yaşadığın enerjiyle şimdi yaşadığın enerji arasında dünyalar kadar fark var" ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZLIK TEDİRGİNLİĞİ VAR"

"Yeniden böyle bir şeye başlamak ne kadar doğru olabilir?' sorusunu sorduğum zaman dünyanın en korkutucu cevabıyla karşılaşıyorsun" diyen Beşikçioğlu, başarısızlık tedirginliği yaşadığı, "Başarılı olduğun bir işte mutlak başarısızlığın tedirginliği var" sözleriyle ifade etti.

"YENİDEN ÇEKİYORUZ ERDAL"

Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' teklifinin geliş süreciyle ilgili olarak ise "Bizler tuhaf ruh hastası adamlar olduğumuz için kendi içerimizde böyle bir maceranın lezzetini de duyumsamak istedik açıkçası. Serdar abi 'Yeniden çekiyoruz Erdal' dediği zaman, hiç sorgusuz sualsiz 'Çekelim abi' dedim" şeklinde konuştu.

"ERCÜMENT ÇÖZER KARAKTERİNE VEDA ETTİM"

Öte yandan 'Behzat Ç.'de 'Ercüment Çözer' karakterine hayat veren Nejat İşler, karaktere veda ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Çok sevdiğim Ercüment Çözer karakterine veda ettim. Katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var" açıklamasını yaptı.

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan Ercüment Çözer karakteri, dijital platformda iki sezon yayınlanan "Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' isimli yapımın ana karakteri olarak yer almıştı. İşler'e dizide Erkan Can, Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik etmişti.

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02/07/2022 10:40