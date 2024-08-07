Erdem Orel anısına yarıştılar
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Erdem Orel Taekwondo Şampiyonası 6 Ağustos 2024 Salı günü yapıldı.
07/08/2024
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Erdem Orel Taekwondo Şampiyonası 6 Ağustos 2024 Salı günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Öte yandan 10 Takımlı Taekwondo liginin dördüncü hafta müsabakaları da Pazar günü yapıldı.
Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı
Her iki Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Emine Şahin
8.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen
9.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori: 1. İnci Demir
12.Kategori: 1. Arosha Anari
13.Katagori: 1. Betül Aydın
14.Kategori: 1. Berrak Su Kaplan
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Sam Norouzi
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Berat Sütçü
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
7.Kategori: 1. Ali Kencebay
8.Kategori: 1. Emir Talha Keklik
9.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
10.Kategori: 1. Kerem Kencebay
11.Kategori: 1. Vadim Bodonov Skvortsov
12.Kategori: 1. Kıvanç Tükel07/08/2024 10:58