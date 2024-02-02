Erdem Oskar Çatalköy’de toprağa verildi

Oscar Group Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Erdem Oskar, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1959-1968 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı’nda Tabur Komutanı olarak görev yapan Erdem Oskar için askeri tören düzenlendi.

Erdem Oskar’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

1974 sonrasında Kıbrıs Türk turizmine büyük hizmetleri olan Erdem Oskar için Nurettin Ersin Paşa Camii’de cenaze namazı kılındı, ardından Çatalköy Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdem Oskar’ın oğlu Hasan Oskar’a bayrak teslim etti.