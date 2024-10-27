Erdem ve Feyziyev’den Öztürkler’e kutlama

ads ads ads ads
27/10/2024

ads
Erdem ve Feyziyev’den Öztürkler’e kutlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi  KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i telefonla arayarak Meclis Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin üç devlet bir millet şiarıyla hareket etmesinin önemi vurgulanırken, üç ülke Meclis’inin dostluk ve kardeşlik bağları ile bir birine sımsıkı bağlı olduğu vurgulandı.

Yeni dönemde de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi başta olmak üzere KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Uluslararası temsiliyeti için işbirliğinin devam edeceği ifade edilen görüşmelerde TBMM ve Azerbaycan Milli Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının daima yanında olduğunu belirtildi.

Erdem ve Feyziyev  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e görevinde başarılar diledi.

27/10/2024 15:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.