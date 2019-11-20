Erdemli ve Gazimağusa’da Uyuşturucu

Erdemli’de 13 Kasım’da E.T.’nin (E-26) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannnabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile birlikte mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan Y.A.Y. (E-22 ) tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da dün H.G.’ye (E-41) ait işyerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1.2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs ile birlikte mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan İ.B. (E-24 ) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.K.’nin (E-41) Dörtyol’daki evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

20/11/2019 14:52