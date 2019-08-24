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Erdemli’de 4 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü

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24/08/2019

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Erdemli’de 4 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü

Erdemli’de dün saat 18.30 sıralarında ikinci kattan düşen 4 yaşındaki  çocuk ağır yaralandı.

Erdemli’de Şht. Yusuf Ahmet Meydanı üzerinde bunan bir ikametgahın kullanılmayan ikinci katında  dün akşam saatlerinde kardeşi ve yeğenleri ile birlikte oyun oynayan 4 yaşındaki Haline Erol  geri geri gittiği sırada açık durumda bulunan ve duvar görevi yapan ahşap kapıdan dengesini kaybedip 3.75 cm yüksekliğin beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Halime Erol, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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TAGS: Haline Erol, haber, kıbrıs
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