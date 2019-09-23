Erden Pekri KTGBİ - Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Oldu

Erden Pekri, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere - Kuzey Kıbrıs Temsilcisi oldu.

Yaklaşık bir yıldır İngiltere'de faaliyet gösteren KTGBİ, İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için çalışıyor.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, Kuzey Kıbrıs ile köprü kurup gençler arasında bağları güçlendirmek için, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden Hukuk Öğrencisi olan Erden Pekri'yi Kuzey Kıbrıs Temsilcimiz olarak atadıklarını belirtti.

KTGBİ - Kuzey Kıbrıs Temsilcisi olarak görev alan Erden Pekri ise şu açıklamayı yaptı,

“Yaklaşık bir yıldır İngiltere'de faaliyet gösteren KTGBİ, İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için çalışıyor.

KTGBI olarak 'güzel bir gelecek, gençlerle gelecek' sloganıyla çıktığımız bu yolda, diasporada yaşayan toplumları ve gençlerimizi kenetlemek amacıyla ve birlik/beraberlik sağlamak için bugünden itibaren birlikte çalışmaya başladık.

Sadece İngiltere'de yaşayan gençlerimiz değil, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan gençlerimiz ile dayanışma ve beraberlik sergilemek için yeni projeler gerçekleştireceğiz.

Gençler, sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır.

Beni bu güzel göreve layık gören KTGBİ Yönetim Kuruluna teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim”.

23/09/2019 08:56