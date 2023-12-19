Erden: Süt ürünü ihracatımız durma noktasında!

Bahadır AYNA

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışı ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi.

Haber Kıbrıs’a kısa bir açıklama yapan Erden, KKTC’nin dış ticaretinin yüzde 60’ının süt ürünleri üzerinden yapıldığını Süveyş-Kızıldeniz deniz trafiğinin kapanması nedeniyle ülkenin dış ihracatının durma noktasına geldiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı Kızıldeniz'den geçen gemilere saldıran Yemenli Husiler yüzünden Süveyş-Kızıldeniz deniz trafiğinin kapandığına dikkat çeken Erden “Şuanda tüm konteyner firmaları seferleri askıya aldı. İhracat Durdu! Ne zaman açılacağı muallak” dedi.

Ülkemizin süt ürünleri imalatçı fabrikalarının soğuk hava depolarının 1 haftaya kadar tamamen dolacağına dikkat çeken Erden “Bu mallar nereye hangi ülkeye ne kadar zamanda satılır Allah Kerim” ifadelerini kullandı.