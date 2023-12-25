Erden Timur'dan 'Temiz Eller Operasyonu' çağrısı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, futbolda temiz eller operasyonu başlatılması gerektiğini savundı.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"ne katılan Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Timur'un açıklamaları şöyle:

"DERBİ LİGİN KALİTESİNE YAKIŞMADI"

"Dün hiçbirimiz mutlu etmeyen ve ligin kalitesine yakışmayan bir derbi oldu. Tabii ki stresli ortam olması nedeniyle böyle bir derbi izlettik."

"ŞAMPİYONLUĞA DİREKT TESİR EDEN BİR HATA YAPILDI"

"Aylardır itidal ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılması gerektiğini savunuyoruz. Hem itidalli olacağız hem de hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Dün gece sonuca direkt etki eden bir hata yapıldı. Başka hatalar da oldu ama bu direkt sonuca tesir etti. Dünkü pozisyonda yapılan hata direkt şampiyonluğa tesir eden bir hata."

"VAR'A GÖRÜNTÜ GİTMEDİ DİYORLAR"

"Dün derbiden sonra ve bugün dahil, tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Farklı görüntüler varken VAR'a görüntü gitmedi diyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bu işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil."

"TELEFONLAR İNCELENMELİ"

"Galatasaray olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin diye ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Gerek yöneticilerin TFF'yle gerek sosyal medyayla gerek medyadaki yöneticilerle görüşmelerinin tahlil edilmesi lazım. Telefonlar, her şey incelensin.

"FUTBOLDA TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPILSIN"

"Türk futbolu adına acilen bağıranın, çağıranın hakkının daha fazla savunulduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük. Bu iş kamuoyunu baskılayarak ve manipüle ederek yapılıyor. Futbolda temiz eller yapılsın dedik. Biz sahada böyle şeyler yaşamak istemiyoruz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez Bu işi el birliğiyle düzeltilmesi lazım. Kendi haklarımızı hoyratça savunmayalım, Türk futbolu adına savunalım. Bu temiz eller operasyonu yarından tezi yok başlamalı. Hepimiz incelenerek bu operasyon yapılmalı."