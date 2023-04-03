Erden: Ülkeye hizmet etmenin bedelini ağır ödüyoruz

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, Gazimağusa Limanı’ndaki eylem nedeniyle 10 konteyner Hellimin yüklenemediğini belirttiği açıklamasında yaşanan aksaklık nedeniyle üreticinin mağdur olduğunu kaydetti.

Eylem yüzünden hellimlerin limanda 1 hafta bekleyeceğini 18 bin dolar elektrik ve ardiye parası masrafı çıkacağını söyleyen Erden, "Eylem Hükümete karşı olabilir ancak bedel ödeyen İmalatçıların suçu ne? Üretmenin, istihdam yaratmanın, ülkeye hizmet etmenin bedelini ağır ödüyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Erden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin limanından ana gemi Çarşamba günü kalkar. Biz, Hellim Konteynerlerini Pazartesi Mağusa limanından yükleriz Salı Mersin'de olur Çarşamba da ana gemiye yüklenir sistem böyle çalışır. Ancak bugün limanda eylem var ve bugün yüklenmesi gereken 10 konteyner Hellim yüklenemiyor. Diyelim ki yarın yüklendi, bu sefer de Mersin Limanında ana gemi kaçacak ve haftaya Çarşamba gününe kadar Mersin rıhtımında 10 konteyner Hellim 1 hafta bekleyecek ve 18 bin dolar elektrik ve ardiye parası oluşacak. Eylem Hükümete karşı olabilir ancak bedel ödeyen İmalatçıların suçu ne? Üretmenin, istihdam yaratmanın, ülkeye hizmet etmenin bedelini ağır ödüyoruz."

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03/04/2023 12:08