Erdenay: Bazı aday adayları parti kriterleri dikkate alınarak elendi

Demokrat Parti (DP) Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde DP’ye adaylık için 87 kişinin başvuru yaptığını ancak bazı aday adaylarının parti kriterleri dikkate alınarak DP Seçim Komitesi’nce elendiğini de aktardı.

Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, dün aday adaylarının sırası için kura çekimini yapan DP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapılacak.

Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.

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09/12/2021 13:44