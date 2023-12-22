Erden’den kritik uyarı…

1mSüt İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, ülkemizden Orta Doğu’ya ihraç edilen hellim konteynerlerinin teslim süresinin ve konteyner fiyatlarının iki katına çıktığını açıkladı. Eden “Süt Fabrikaları zora girdi. Sistemin çökmesi an meselesi” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışı ihracatı, Süveyş-Kızıldeniz’in gemi trafiğine kapatılması nedeniyle durma noktasına gelmişti.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı Yemenli Husiler, Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırması nedeniyle Süveyş-Kızıldeniz gemi trafiği kilitlenmişti. Bu durum KKTC’nin dış ihracatına önemli etki etmişti.