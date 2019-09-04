Erdener Market'te soygun

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Ağustos 2019 ayı içerisinde, Çatalköy’de, faaliyet gösteren Erdener Süpermarket isimli iş yerinin kafeterya bölümünde çalışan K.L.R.(E-22)’nin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu 2,300 TL parayı iş yerine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

30 BİN ABD DOLARI’NI BEYAN ETMEDEN ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞTI…

Ercan Havalimanı’nda dün H.Ş (E-39), tasarrufundaki yaklaşık 30 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Pazartesi gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Deniz Mert Can’ın bulunduğu bildirildi.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.