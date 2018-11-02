Erdi bu kez cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da iki farklı kişiyi farklı karaktere bürünerek kandıran ve para çarpan Erdi Konyalıoğlu tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, bu yıl içinde benzer iki olayla ilgili teminata bağlanan Erdi Konyalıoğlu’nu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun “Sahte Davranışla Para Temini”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 22 Ekim’de, Gönyeli'de, dolandırmak kastı ile Hasan Yalkut’a kendisini halasının torunu olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra arabasının benzini bittiğini ve eşini havaalanından alması gerektiğini söyleyip adın edilenden sahtekârlıkla 350 TL nakit para temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Karagil, zanlının 30 Ekim’de, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek, muhasebeci olmadığı halde kendisini muhasebeci olarak tanıtarak vergi ödemesi için iş yeri işletmecisinden toplam 5 bin 500 TL nakit para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, bu yıl içinde benzer iki olayla ilgili teminata bağlanan Erdi Konyalıoğlu’nu mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Konyalıoğlu, “Cezaevine gitmek istemiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, benzer suçları işleme eğiliminde olan zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.