Kılıktan kılığa girerek insanları kandıran, benzer suçlardan dolayı defalarca hapis yatan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı.

Zanlı, bu kez de belediye çalışanı olduğunu söyleyerek iki kişiyi kandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 18 Kasım 2022 tarihinde Güzelyurt’ta dolandırmak kastı ile bir şahsa kendisini belediye çalışanı olarak tanıttığını söyledi.

Polis, zanlının aracının arıza yaptığını, belediye çalışanı olduğunu, yolda kaldığını söyleyerek bir şahıstan 300 lira aldığını açıkladı. Polis, zanlının aynı gün başka bir şahıstan ise aynı yöntemle telefon hattına 194 TL karşılığında kontör yükletmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

(Kamalı Haber)

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22/11/2022 20:10