Erdinç Börekçi'den futbola veda

Futbolumuzun tecrübeli isimlerinden Erdinç Börekçi, Gönyeli'nin bugün Baf Ülkü Yurdu ile oynadığı maçın devre arasında futbolculuk kariyerine noktayı koydu.

Baf Ülkü Yurdu Kulübünde futbol hayatına başlayan ve 44 yaşına kadar mücadele veren Erdinç, Gönyeli formasıyla ilk onbirde başladığı Baf maçının devre arasında arkadaşlarının omuzlarında vedasını yaptı. Erdinç, teknik adamlık kariyerine hangi kulüpte devam edeceğini görüşmeler sonrası karar vereceğini açıkladı.

Baf Ülkü Yurdu Başkanı Ahmet Ertay, uzun yıllar kulüplerine hizmette bulunan Erdinç Börekçi'ye plaket verdi.

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13/03/2022 17:25