Gazeteci, yazar, müzik sanatçısı Erdinç Gündüz'ün "Bir Varmış Bir Yokmuş 3- Bayraklı Yıllarım" adlı yeni kitabı, dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Erdinç Gündüz, etkinlikte yeni kitabını imzalarken kitabın içeriğiyle ilgili konuşma yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sıla 4 elemanlarından ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan emekli olan Gündüz, “Bir Varmış Bir Yokmuş 3-Bayraklı Yıllarım” kitabında, BRTK'da görev yaptığı yıllara dair anılarına yer verdi.

Gündüz, anı kitaplarına kendisini en çok etkileyen bölüm olan mücahitlik yıllarıyla başladığını, Kıbrıs’ta İngiliz dönemini, cumhuriyet ve 1963 dönemini ve 20 Temmuz 1974’ü yaşadığını kaydetti.

Henüz 15 yaşındayken mücahit olduğunu ve hem öğrenci hem mücahit olarak yaşadığını anlatan Gündüz, o zor yılları gençlere anlatmak için ilk kitabı “Bir Varmış Bir Yokmuş- 1955-1969”u yazdığını söyledi.

Erdinç Gündüz, hayatında müziğin de yer aldığını ve bunu da “Bir Varmış Bir Yokmuş- Müzikli Dünyam” kitabında kaleme aldığını kaydederek, Sıla 4 parçalarının çoğunun üniversite yıllarında Ankara’da üretildiğini, o yıllarda çok sıkı dostluklar yaşadıklarını belirtti.

“Hayatımın en önemli bölümü BRT idi ve onu da yazmak istedim” diyerek "Bir Varmış Bir Yokmuş 3- Bayraklı Yıllarım" kitabını nasıl yazdığını anlatan Gündüz, 1964’te Bayrak Radyosu’nda yetersiz teknik olanaklarla yaptıkları kayıtları, dinleyicilerden gelen istek mektuplarını açmanın en büyük zevki olduğunu anlattı.

1968'de yarı zamanlı olarak Bayrak Radyosu’nda çalışmaya başladığını, yokluklar içinde üretmeye çalıştığını, 4 kişinin haftada 20 program yaptığını söyleyen Erdinç Gündüz, BRT’nin 1984’e kadar Bayraktarlığa bağlı kaldığını, bazı yasaklar ve denetim çerçevesinde çalıştıklarını ifade etti.

Gündüz, kitabında her şeyi yazamadığını çünkü hayatının her döneminde korkuların yer aldığını, korkularla büyüdüklerini kaydederek yine de gerçek olayları yazmak için bu kitabı kaleme aldığını belirtti ve “Umarım ışık tutacak şeyler yazmışımdır” dedi.

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04/04/2023 11:06