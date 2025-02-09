KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Erdinç İnçay, Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Nejat Kök Türkiye U16 Salon Şampiyonası’nın ikinci gününde yüksek atlama branşında gelecek vaat eden atletlerden Erdinç İnçay piste çıktı. İnçay, elde ettiği 1.67’lik derece ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bradley’den dördüncülük

Federasyonun bir diğer gelecek vaat eden atletlerinden Arabela Bradley, Türkiye dördüncüsü olarak gururlandırdı. Şampiyonanın ilk gününde Bradley, yüksek atlama branşında 1.53’lük derecesi ile dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.