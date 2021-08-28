Erdinç Küçükuncular'dan güzel haber

Ülkemizin iş insanlarından Erdinç Küçükuncular, İstanbul'da yakalandığı koronavirüsten gördüğü tedaviyle kurtuldu. Koronavirüsü yenerek taburcu olan Erdinç Küçükuncular, bugün KKTC'ye geliyor. Erdinç Küçükuncular'ın eşi Ceyda Küçükuncular, sosyal medya hesabından eşinin zor bir Covid-19 süreci geçirdiğini ve bugün adaya döneceğini duyurdu.

Ceyda Küçükuncular'ın paylaşımı şöyle:

"Erdinçim geliyor bir süre önce iş seyahati için gittiği İstanbul’da koranavürüse yakalanıp zor bir süreçten geçen ve bir süre tedavi gören hayat arkadaşım ailemizin direği geliyor. Sonsuz şükürler olsun .

Bu süreçte bizlere telefoniyen arayan, mesaj ile ulaşan gönülden ilgi alakalarını esirgemeyen tüm dostlarımıza, ailemiz adına teşekkür ederiz."

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28/08/2021 12:25