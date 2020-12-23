Erdinç Kuyumculuk: Kurallara uyarak Covid-19’un yayılmasını önleyin

Erdinç Kuyumculuk çalışanları PCR testi yaptırdı ve sonuçlar negatif çıktı. Sonuçların belli olmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın misafirlerimiz, bütün çalışma ekibimiz hepimizin güvenliği ve sağlığı için periyodik şekilde Covid-19 PCR testi yaptırmaktadır. Bugüne kadar bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak siz de Covid-19’un yayılmasını önleyin. Sağlıklı bir yıl dileriz.”

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23/12/2020 14:00