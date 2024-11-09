Erdoğan - Hristodulidis buluşmasının yankıları sürüyor



Diplomasi Yazılarıyla bilinen Deneyimli Gazeteci Murat Yetkin, görüşmeyi yorumladı.

Yetkin Report Haberi şöyle:

Bir Türk Cumhurbaşkanının 1974 Barış Harekatından bu yana Rum yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla yaptığı bu ilk görüşme uluslararası basında yer alırken Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan’ın davetlisi olarak Budapeşte’de eşlik eden gazetecilerin de bu konuda haber geçmediği gözlendi.

YetkinReport’a bilgi veren kaynaklar, görüşmenin “spontane” ve “kahve sohbeti şeklinde” yapıldığını söylediler. Görüşmede Erdoğan’ın tercümanının da bulunmasıysa çok da tesadüfen karşılaşma olmadığı izlenimini veriyor.

En azından “kahve sohbeti” olduğuna göre “ayaküstü” görüşme değil.

Dörtlü zirveye doğru

Ancak bugün Atina’da mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan Kıbrıs’ta federasyon modelinin geçerli olmadığının artık ispatlandığını söyledi.

Bu da ABD seçimlerine iki gün kala Christoudoulides ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden’ın öngördüğü iki bölgeli, iki toplumlu federasyon konusunun ele alındığına işaret.

Murat Yetkin'in konuya ilişkin olarak kaleme aldığı ve "Erdoğan’ın Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanıyla gayrı resmi olsa da kamuya açık şekilde görüşmesi, Türkiye’nin Kıbrıs politikasında değişikliğe yol açacak mı?" sorusuna yanıt aradığı yazısı şöyle:

"Türk hükümet kaynakları, köklü bir değişikliğin söz konusu olmadığını, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin siyasi hakları ve güvenliğinden taviz verilmeyeceğini söylüyorlar. Bununla birlikte hem Kıbrıs Türklerinin dış dünyayla ilişkilerini hem de Türkiye’nin -özellikle de Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirecek bir yol arandığı görülebiliyor.

Böyle bir revizyonun Donald Trump’ın yeniden Başkanlık görevini devralmasıyla Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacağı söylenebilir.

Kıbrıs Türk siyasetçilerin Erdoğan’ın Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanıyla görüşmesine ve gelişmelerin bundan sonraki seyri konusundaki tutumları da Ankara’nın Kıbrıs politikasını etkileyecek."

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