Erdoğan - Putin ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi.

Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'deki krize çözüm için bir araya geliyor. İki liderin görüşmesi Kremlin Sarayı'nda gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın gözü burada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki Anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetinizi burada gerçekleştiriyoruz. İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Biliyorum şu anda dünyanın gözü burada. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Putin: Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var

Putin, "Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Türk ordusunun orada olduğu bilinmiyordu. Suriye'deki durum bizim doğrudan görüşmemizi gerektirdi. Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var." dedi.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Türkiye'nin talebi Soçi mutabakatının tam olarak uygulanması

Türkiye masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin İdlib'de saldırılarını durdurması çağrısı yapacak. Rusya'nın bu konuda somut adım atması istenecek. Soçi mutabakatının tam olarak uygulanması talep edilecek.

Erdoğan, mevkidaşına Bahar Kalkanı Harekatı'nın amacını anlatacak.

Erdoğan - Putin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler de gerçekleşecek.

İki lider toplantılar sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

05/03/2020 14:47