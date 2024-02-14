Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulunan Erdoğan, bugün, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçak ile Kahire’ye gitti.

Erdoğan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

12 yılın ardından Mısır’a resmi ziyarette bulunacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.