Erdoğan: 15 Temmuz’un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı’nda olacağız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.

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14/07/2022 20:34