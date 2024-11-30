Erdoğan 20. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katılarak, bir konuşma yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün akşam düzenlenen ve KKTC standının da bulunduğu 20. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katılarak, bir konuşma yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fuar ziyaretinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında fuarın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da yer aldığı anı fotoğrafı çekildi.