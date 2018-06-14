Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Birliği'nin 24 TV'de yayınlanan canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinden gerçekleştirilen ve 100'e yakın yerel kanalda canlı yayınlanan programda, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde geldiği aşamaya değindi.



Göreve geldiklerinde yüzde 20 olan yerli sanayi üretimini yüzde 65'e çıkardıklarını, ülkenin bu anlamda dışa bağımlılıktan kurtulduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak." dedi.



Türkiye'nin, savunma sanayisine yönelik ihtiyacı olan ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz dedik ki gelin bunları beraber yapalım, ona da girmiyorlar ama biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi hem de işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Bir de o (S-500) var. Sen yapmıyorsun bizimle böyle bir şeyi. Belki de onu da (Rusya ile) beraber yapacağız. O teklifi yaptım." diye konuştu.

"İLK İŞİMİZ OHAL'İ KALDIRMAK OLACAK"

Olağanüstü hal uygulamasının 24 Haziran seçimlerinden sonra kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır." dedi.

OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı olmadığını belirten Erdoğan, "Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir." ifadelerini kullandı.

"MOODY'S'E BİR OPERASYON BİZ ÇEKECEĞİZ"

Muhalefetin ekonomiye ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, "Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir." diye konuştu.

Türkiye ekonomisi üzerinden oynanan oyunlara dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz." ifadesini kullandı.