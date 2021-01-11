Erdoğan: 3 Milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemi yükünün de hafiflediğini söyleyerek, ''Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız'' dedi. Çin'den gelen aşıların incelemesi sürerken Erdoğan, perşembe ya da cuma günü aşılaya başlanabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Haziran ayından başlayan normalleşme adımları ile hızlı bir toparlanmaya gittik. Ekim ayında sanayicilerimiz tarihimizin en yüksek aylık üretimini gerçekleştirdi. Bu yılın ilk haftasında borsa endeksiniz yüzde 4,3'lük artışla rekor tazeledi. Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü bir dönemde ekonomimiz büyüdü. Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 büyümenin sürdürülebileceği bir yıl olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞILAN SÖZLERİ

Artık bu ülkede Cumhurbaşkanını milletin yarısından fazlasının iradesiyle belirleniyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile parti başına gelen, partideki taciz gibi olayları görmeyen sözde bir genel başkan. Teröriste terörist demekten bile aciz sözde genel başkanı CHP seçmeninin sağduyusuna havale ediyoruz. Kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçıranlar karşılarında hukuku bulmaya devam edecektir.

KURAKLIK TEHDİDİ

Barajların bir kısmının tamamen boşaldığı bir dönemdeyiz. Kuraklık tehdidi karşısında tedbir almalıyız. Mevsim normallerinin oldukça altına düşmüş yağışlar ülkemizi ciddi kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bırakmıştır. Günlük kullanımdan tarımsal kullanıma suyu tasarrruflu kullanmalıyız.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sisteminin yükü hafifledi. Bu kazanımları korumak için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bu soruna kalıcı bir çözüm buluncaya kadar tedbirlerle hayatımızı sürdürmeye mecburuz. Türkiye, dünyadaki tüm aşı çalışmalarını yakından tapki etmektedir. 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız.

Perşembe veya cuma aşıya başlanacak.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 19:15