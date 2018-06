Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı

Erdoğan 3. havalimanının isminin konusunda yaptığı açıklamada, 'İsim konusunda sabırlı olunmalı. Atatürk Havalimanı var, olmayan isim vermek faydalı olur.' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarına katılıp Uber'in artık Türkiye'de faaliyet gösteremeyeceğini açıkladıktan sonra Star Tv - NTV ortak yayınına katıldı. Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

3. HAVALİMANININ İSMİ NE OLACAK?

"Üçüncü havalimanı için aklınızda isim var mı?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Sen bir isim verir misin?" sorusuyla karşılık verdi. Gazeteci Nazlı Çelik'in, "Belki bir anket düzenleyebilirsiniz" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Olabilir. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Mesafe alalım. Teklifler geliyor." dedi.

Çelik'in, "Atatürk Havalimanı ismi tutulabilir" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Atatürk Havalimanı, İstanbul'da vardı. Birçok yerde de zaten var. Şimdi olmayanı buraya vermek herhalde çok daha isabetli olur ve yeni yeni bazı isimlerle temayüz etmekte de fayda var. Bu noktada sabırlı olmakta yine ben fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz her işimizi istişare ile yaparız ve istişare bizim en önemli metodumuzdur. Millete danışılabilir veya bizim üst düzey bir istişare kurulu oluştururuz orada bu işin istişaresini yaparız. İlla her şeyde kamuoyuna, millete gitmek, her konuda doğru olmayabilir. Çünkü bu parti rastgele bir siyasi parti değil. Üst düzey istişari kurulları var. Bu kurullarda bunu olgunlaştırıp adımı da atabiliriz." diye konuştu.