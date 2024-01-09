Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

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09/01/2024

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Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi.

 Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

09/01/2024 13:45
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TAGS: ERDOĞAN, TORUN, DEDE,
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