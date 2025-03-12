Erdoğan: AB, güç kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğin, stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu iş birliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim: Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir” açıklamasında bulundu.