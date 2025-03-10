Erdoğan: ''AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz''

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıyı esas alan bir bakış açısıyla geliştirileceğini vurguladı. Erdoğan, "Köprüden önceki son çıkışın Türkiye olduğunu kendilerine hatırlatıyoruz" diyerek AB ülkelerine önemli bir mesaj verdi.

Son dönemde özellikle Ukrayna bağlamında yaşanan tartışmaların AB ülkeleri tarafından endişeyle karşılandığını belirten Erdoğan, Avrupa Birliği'nin, Rusya-Ukrayna savaşı gibi büyük güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin savaşın başından itibaren izlediği dengeli ve tutarlı politikanın, şu an daha fazla takdir edildiğini söyledi. Avrupalı dostlarının, yeniden şekillenen dünyada Türkiye'nin rolünü daha iyi anlamaları gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, bu anlayış birliği sağlandığında Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin hızla gelişeceğini kaydetti.

Erdoğan, AB ile ilişkilerin her alanda güçlü bir şekilde ilerlemesi için stratejilerin buna göre şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.