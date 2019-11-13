Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a gitti. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a gitti.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdikten sonra içeri girdi.

Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, yaptığı açıklamada, “Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolu güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref” dedi.

Erdoğan da “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu.

Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.

Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum” diye yanıt verdi.

30 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

30 dakika baş başa, 1 saat heyetlerarası olmak üzere görüşmenin toplam 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Erdoğan ve Trump'ın baş başa yapacağı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer alacak.

Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hazır bulunacak.

SENATÖRLER DE KATILACAK

Öte yandan, çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

13/11/2019 20:28