Erdoğan: ABD’yle yeni bir sayfa açmakta kararlıyız!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sona erdi. İki lider 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Erdoğan ve Trump senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası Erdoğan ve Trump basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

Kapsamlı ve samimi görüşmeler kaydettik. Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.

Terörle mücadele konusunda ortak irade belirttik.

Özellikle Bağdadi'nin ölümünden sonraki süreçte de bizler gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan, gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 cişvarında DEAŞ'lı elimizde tutuklu ve mahkumdur.

PKK/YPG bu mutabakatı bozmak için askerlerimizi ve sivilleri hedef alan provokatif saldırılar düzenliyor. Barış Pınarı Harekatı ile PKK'nın ayrılıkçı gündemine ağır bir darbe indirilmiştir.

Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz.

17 Ekim mutabakatımızla Suriye'de iş birliğimizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz. Suriye'deki krize kalıcı çözüm bulmak için mutabakata bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir.

Temsilciler Meclisi'nde alınan kararların milletimizi üzdüğünü sayın Başkan'a ilettim.

Ermenistan'da ortak komisyon kurma teklifimiz geçerlidir. 104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır.

7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladık, gönderdik. PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık.

Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan'la bu konuda aynı görüşteyiz.

Suriye'deki 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz.

14/11/2019 00:26