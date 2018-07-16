Erdoğan: Ahtapotun kollarını kestik

15 Temmuz darbe girişiminden beri yaşadıklarının bu kararlarının ve kararlılıklarının ne kadar doğru olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Feto ihanet çetesinin de tıpkı PKK gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir, geleceğidir. Türkiye kendi kararlarını alıp kendi belirlediği hedeflere doğru ilerledikçe karşımıza çıkartılan engelleri giderek daha kolay aşmayı başardık. Daha düne kadar bize adeta öcü gibi gösterilen, yapılamaz denilen, altından kalkılamaz denilen, başarılamaz denilen nice işin üstesinden hamdolsun geldik geliyoruz. Sahada mesafe katettikçe yıllarca ülkemize kuru tehditlerle patinaj yaptıranların gerçek yüzlerini ve güçlerini görme imkanı da bulduk. Sahada karşımızda duramayanların, diplomasi, siyaset, ekonomi ve psikoloji gibi yöntemlerle kurdukları tuzakları da birer birer teşhis ve teşhir ediyoruz. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay.'



Erdoğan, şehitlere manevi borcu ödeyebilmek, gazilere layık olabilmek için artık daha fazla imkana sahip olduklarını belirtti. Erdoğan, 'Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarımızı tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık. Bugün geleceğimize dün olduğundan çok daha ümit var bir şekilde bakıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda her şey çok daha farklı hale gelecek.' dedi.



'FETÖ'NÜN ARKASINDAN GELENLER BİTMEZ'



Ülke ve bölgede bir süredir yaşanılan olaylardan çıkarılan dersler ışığında, daha güvenli, güçlü ve aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



'Şunu unutmayın, bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz şekilde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bileceğiz. Ezanlarımızı susturtmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Milletimiz, asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta da kararlıyız. Bunun için içerideki başarımızı dışarıda da tahkim edecek şekilde hareket ediyoruz.'



Avrupa Birliği'nden NATO'ya tüm uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin bu anlayışla yürütüldüğünü, Rusya, Çin, Afrika, Güney Amerika, Asya ve tüm coğrafyalarda dünyanın yükselen güçleriyle mümkün olan en geniş iş birliği zeminini kurmaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, 'Mecburiyet ve mahkumiyet değil, karşılıklı fayda temelinde bize doğru atılan her adıma fazlasıyla karşılık veriyoruz.' dedi.