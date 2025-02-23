Erdoğan: AK Parti 24 yıldır kendini yenilemeyi başardı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24 yıldır sürekli kendini yenilediğini, önemli olanın isimler değil, dava olduğunu söyledi. AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada birçok başlıkta mesajlar veren Erdoğan, “Önemli olan istikameti kaybetmemek.” diye konuştu. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, “Terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör, ya demokrasi diyoruz.” ifadelerini kullandı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerinin son açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, “İş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasında.” dedi. Erdoğan, “Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Artık eski Türkiye yok.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmasında birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

AK Parti kongresini, tazelenme olarak gördüklerini anlatan Erdoğan, “AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür.” diye konuştu.

AK Parti’de isimlerin fani olduğunu söyleyen Erdoğan, “Baki olan tek şey davadır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadrolarımız değişken ama ilkeler sabittir.” ifadesini kullandı.

“TERÖR DUVARINI YIKIP ATACAĞIZ”

Erdoğan konuşmasında, terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bu ifadeyi, “Terörsüz Türkiye ideali, her kesimden vatandaşımızın yürekten desteklediği, geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesidir.” diye tanımlayan Erdoğan, “Hiçbir demokratik ülke terörün silahına da, siyasi örgütlenmesine de, uzantılarına da tölerans gösteremez. Terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör, ya demokrasi diyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör duvarını yıkıp atacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’A TEPKİ: ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu’ndaki konuşmalar da vardı.

“Artık eski Türkiye yok.” diyen Erdoğan, “İş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasında.” diye konuştu.

EKONOMİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Enflasyondaki düşüşün hızlanacağını söyleyen Erdoğan, enflasyon düştükçe alım gücünün artacağını, bunun olumlu etkisinin 85 milyon tarafından hissedileceğini ifade etti. Erdoğan, “Türkiye, büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğindedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira-konut fiyat dengesinin sağlanacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevda ile ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi selamlıyorum. Bu sevda ile devletine, bayrağına, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. 81 vilayetimizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi selamlıyorum.

Gözü kulağı bizde olan, kaderini Türkiye’nin ve Türk milletinin kaderiyle birleştirmiş tüm mazlumları, aynı şekilde selamlıyorum. Bu sevdanın neferi, meftunu olan her bir kardeşimi, saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum.

8. Olağan Büyük Kongremizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. İlk fetih günlerinden, terörle mücadeleye kadar bu güzel sevda uğruna şehit düşen kahramanlarımızı yad ediyorum.

"BU KARDEŞİNİZE HEP SAHİP ÇIKTINIZ"

İlk günden beri bu partiye, bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, partimize katkı veren, alın teri döken tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiyemizdir. Bizim okuyacağımız tek mars İstiklal Marşımızdır. Bizim hayattayken üstünde, öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer, kutsal vatan topraklarımızdır.

"AK PARTİ 24 YILDIR KENDİNİ YENİLEMEYİ BAŞARDI"

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. Önemli olan istikameti kaybetmemek. Türkiye Yüzyılının bu uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür.

KADINLARA VE GENÇLERE MESAJ

En büyük görev, ana kademe kadrolarına düşüyor. Partimizin tüm hanelere girebilmesini sağlayan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye’yi önce 2053 sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan gençlerimizden talebim, gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Kadrolarımız değişken ama ilkeler sabittir.

"MUAZZAM BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıya imza attık. Bu eşsiz başarıya öyle kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralarla kuleler yaparak ulaşmadık. Bu tarihi başarıyı aziz milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Gençler bakın; biz sadece seçimleri kazanarak değil asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız. Hanelerden önce gönüllere girdiğimiz için 22 yıldır Türkiye’nin kaptan köşkündeyiz. Bir gönül kazandıysak, bu milletin gönül sarayında kendimize yer bulabildiysek bu bize şeref olarak yeter diyoruz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmayacağız. Sözüne, ahdine sadık bir kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız.

"14 AĞUSTOS 2001’DEN BERİ BEKLİYORLAR, DAHA ÇOK BEKLEYECEKLER"

Milletin heyecanını, umutlarını çoğaltmak için siyaset yaptık. Kibirli siyaseti hiçbir zaman kapımıza yaklaştırmadık. Eksikliklerimizi, hatalarımızı örtmek yerine bunları giderecek güçlü bir iradeyle milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi cesaretle yapıyoruz. Şurayı önemle vurgulamak istiyorum; AK Parti’ye düşmanlık edenler başka örneklere bakıp hep bu hareketin dağılmasını, tökezlemesini beklediler. Bütün umutlarını AK Parti’nin zayıflamasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001’den beri bekliyorlar. Daha çok bekleyecekler.

"SÖMÜRÜ DÜZENİNE SON VERDİK"

Demokrasimizin tepesinde onyıllar boyunca hep karabulutlar dolaştı. TBMM’nin iradesi belli dönemlerde gasbedildi. Milletin egemenliği ilkesi sadece lafta kaldı. Seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbeyle, kimi zaman baskıyla, kimi zaman gazete manşetleriyle görevden uzaklaştırıldı. Hep bunu yaşadık. Ülkenin seçilmiş başbakanının, bakanlarının idam edildiği günleri gördük. Fidan gibi delikanlıların son nefeslerini idam sehpalarında verdiğini gördük. Siyasi istikrarsızlığın beslediği ekonomik krizlerle milletimiz fakirleştirildi. Böylece Türkiye küresel rekabetin dışında tutuldu. Hep 10 yılda bir işletilen darbe mekaniği ile milli irade çalınırken, ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybetti. ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek bu sömürü düzenine biz son verdik.

"DEVLETİN STRATEJİK KURUMLARI ÜRÜN GİBİ ALINIP SATILDI"

Ülkemizde muhalefet maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti demokratik güç merkezleriyle işbirliği yapacak kadar gözünü karartması, ülkemizi toksik demokrasi sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorunla son iki seçimle ciddi şekilde muhatap olduk. Devletin stratejik kurumları, bakanlıkları, belediye başkanlıkları pazar tezgahındaki bir ürün gibi alınıp satıldı.

Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğunu gördük. Bu toktik demokrasinin panzehiri AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, toksik demokrasinin önündeki en büyük engeldir. Türkiye Yüzyılını inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevini yerine getirmekten kaçınmayacağız. Bunu da hep olduğu gibi siyasetin er meydanında yapacağız.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Terörsüz Türkiye ideali, her kesimden vatandaşımızın yürekten desteklediği, geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesidir. Hiçbir demokratik ülke terörün silahına da, siyasi örgütlenmesine de, uzantılarına da tölerans gösteremez. Terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör, ya demokrasi diyoruz. Türk’e de, Kürt’e de, Sünni’ye de, Alevi’ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye’nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah yakındır. Terör duvarını yıkıp atacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz.

"FETÖ ÇÖKÜŞ VE DAĞILMA DÖNEMİNE GİRDİ"

Pensilvanya’daki hainbaşının ölümü sonrasında bu örgüt yurt dışında da çöküş ve dağılma dönemine girmiştir. FETÖ tehdidi bertaraf edilene kadar, bu hain yapıyla mücadelemiz sürecek. FETÖ ve 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü AK Parti’yi yıpratma aracı haline dönüştürmek isteyenler, tarih önünde hesap vereceklerdir.

"CUMHUR İTTİFAKI SAĞLAM OLDUĞU SÜRECE TÜRKİYE GÜVENDEDİR"

MHP’ye ve onun kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde kolaylaştırıcı, destekleyici ve yapıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır. Cumhur İttifakı sapa sağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir.

"NİCE REFORMU SABIRLA HAYATA GEÇİRDİK"

Alevi vatandaşlarımızın taleplerinin çok önemli bölümünü karşıladık. Diller, lehçeler, tabelalar üzerindeki yasakları kaldırdık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın dramına biz son verdik. Kadınların devlet kurumlarında baş örtüleriyle çalışabilmesine imkan sağladık. 84 yıllık hasretin ardından Fatih’in emaneti olan Ayasofya’yı açarak dualarla buluşturduk. Hiç kimsenin diline, dinine, mezhebine, etnik kökenine bakmadık. Nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik.

"SİYASETE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Son tartışmalara gösteriyor ki; bazı hastalıklar halen devam ediyor. İmtiyazlarını kaybetmek istemeyen eski vesayetçi söylemlerle siyasete ve hükümete ayar vermeye çalışıyor. Batılı güçlerle kurdukları ilişkilere güvenenler, Türkiye’nin değiştiğini, eski Türkiye’nin artık olmadığını kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasında. Geçmişte manşetler ve ellerindeki finans üzerinden siyasetçileri tehdit eden bu ekibin tek derdi, kayıplarını devlet hazinesinden yeniden tazmin etmektir. Aslında biz bunlara ülkemizi büyüterek, küresel düzeyde eşit şartlarda rekabet etme şansı verdik. Ama zihinler temizlenmeden, sadece zincirlerden kurtulmak, insanları ve kurumları özgür kılmaya yetmiyor.

"KAYIT DIŞI SİYASET DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

Milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak; eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız; işte er meydanı. Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Bu sözlerim sadece siyaset heveslisi sermaye temsilcilerine değil, aynı zamanda gönüllü taşeronluğa soyunan muhalefet partilerinedir.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANARAK DEVAM EDECEK"

Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe, alım gücü daha artacak; bunun olumlu etkisini 85 milyon bizzat görecek. Türkiye, büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğindedir. Bölgemizdeki gelişmeler bu süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

YENİ REFORM PLANI

Türkiye Yüzyılı Reform Programını hazırladık. Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız.

Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini artıracağız. Ekonomik dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm, sosyal politikalar, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler olmak üzere beş sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programını ülkemizin ve milletimizin beklentilerine cevap verecek bir anlayışla hazırladık.

Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alıyoruz. Kamu yönetminide mali kuralları güçlendirecek, kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Çok kazanandan çok alma prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız.

Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçişi planlayarak sermaye piyasalarını güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Sanayi master planını oluşturmak suretiyle mekansal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vereceğiz.

"ANKARA'YI BAYRAM YERİNE ÇEVİRDİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk konuşmasını kendisini salonun önünde bekleyenlere gerçekleştirdi.

AK Parti’nin bugün Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiğini söyleyen Erdoğan, “AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik.” dedi.

Bugün yeni bir döneme “Bismillah” dediklerini ifade eden Erdoğan, “Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla, Ankara’yı demokrasimizin bayram yerine çevirdiniz.

AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımla kucaklaştık.

AK Parti 8. Olağan Kongresi | Erdoğan: İsimler fani, baki olan dava - 5Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun önünde 60 bin kişinin toplandığını söyledi

"YENİ DÖNEME BİSMİLLAH DİYORUZ"

Bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme ‘Bismillah’ diyoruz.

Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Karşımdaki katılımı görünce Rabbime hamd ediyorum.

GENÇLERE VE KADINLARA SESLENDİ

Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin desteğine mahzar olmaktır. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret bekliyorum. Geleceğimizin teminatı gençler, özellikle sizlere sesleniyorum; kutlu emanate sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye’yi önce 2053, ardından 2071 vizyonuyla inşallah sizler buluşturacaksınız.

Hanım kardeşlerime sesleniyorum; sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği bir mücadele, başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız.

Sordum, dışarıda katılım ne kadar dedim. Cevap geldi. Dışarıdaki katılım 60 bin. Kar, boran, fırtına dinlemiyoruz."