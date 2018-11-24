Erdoğan AK Parti’nin adaylarını açıkladı

Erdoğan, “Milletle irtibatını koparma hastalığı olan hiç kimsenin AK Parti’de yeri olamaz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçim ve halk oylamasında tercihlerini partimizden yana kullanan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sandıktan kendisine çıkan her bir oyu namusu bilerek sahiplenen tüm milletvekili, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, sandık müşahitlerimize teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye Cumhur İttifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Cumhur ittifakımıza biz de olan bağlılığımızı buradan tekrar ifade ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye 3 büyük ilde aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum.

Bahçeli’nin deyimiyle zillet ittifakı içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün içinde olduğu bir ittifaktan vatanseverlik çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırım onlara neler uygulandığını görüyoruz. Bu ittifakı benim milletim nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. Gece gündüz demeden çalışıp çok gayret edeceğiz. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı ve farklı olacak.

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Buradan birkez daha sayın Bahçeli ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe destek verdikleri için şükranlarımı iletiyorum.

Bugün mahalli idareler seçimlerinde göstereceğimiz adaylarımızın isimlerini açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce milletimize nasıl bir mahalli idareler vizyonu sunacağımıza ilişkin bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını duyurduktan sonra milletimize açıklayacağız.

AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Gerçekten de AK Parti seçimde kazandığı 1750 belediye başkanlığı ile altyapıdan üst yapıya büyük bir kalkınma başlatmıştı. 2009 seçimlerine marka şehirler sloganıyla girdik. Bu seçimlerde halkımız 1442 belediye başkanlığında AK Parti’ye desteğini gösterdi. Türkiye 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdi. Önce gezi olayları ardından FETÖ’nün emniyet yargı darbesiyle milli iradeye darbe indirmeye çalıştılar. Mahalli idareler seçiminde en büyük başarımızı da 2014’te elde etmiş olduk.

31 Mart 2018 için asıl sloganımızı seçim manifestomuzda açıklayacağız. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğine taşıyacağız.

Biz milletimizin aklını çelmenin değil gönlüne girmenin peşindeyiz. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. Önceliğimizi hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. Sadece seçimden seçime milleti hatırlayan partiler sürekli başarısızlığa uğradı. Günün 24 saati milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti sandıktan hep lider çıktı. 2018 Mart’ı için başarı formulümüz aynıdır.

Bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımızı anlatacağız ve onların da gönlünü kazanacağız. AK Parti’nin oy hedefi yüzde 100’ün desteğini almaktır.

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Tevazu ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Bulunduğu dönede kibir, büyüklük taslama, milletle irtibatını koparma hastalığı olan hiç kimsenin AK Parti’de yeri olamaz.

Manifestomuzda şehirlerimizin geçmişteki ve bugünki ihtiyaçları değil gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. AK Parti yaptığında diğerleri de zaten onu izleyecektir. Biz öncü ve örnek politikaların partisiyiz. Önümüzdeki 5 yılda bu icraatlar inşallah icra edilmiş hale gelmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını alfabetik sıraya göre açıklayarak sözlerine son verdi.