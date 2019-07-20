Erdoğan, Akar ve Kılıçdaroğlu, Akıncı’ya Kutlama Mesajı Gönderdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdikleri mesajlarla Kıbrıs Türk Halkı’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevabi bir mesaj gönderdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mesajında, “Kıbrıs Türkü’nü barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 45’inci yıldönümünde, Türk Milleti ve şahsım adına, Kıbrıs Türk Halkı’nın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs adasının eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, Türk ordusunun 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirtti.



Barış Harekatı’nın uluslararası hukuka uygun bir biçimde, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra gerçekleşmiş olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs meselesinde uluslararası meşruiyet, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da temel ilkelerimizin başında gelecektir” dedi.



Kıbrıs’ta olası bir çözümün ancak Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliği teminat altına alındığında ve güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ada’daki gerçeklerin gereği olan bu hedeften hiçbir koşulda vazgeçilmeyecektir. Türkiye, her halükârda Kıbrıs Türkü’nün refahının, güvenliğinin ve geleceğinin garantisi olmaya devam edecektir” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mesajında, Türkiye’nin Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz’de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacağını dile getirerek, adanın ve bölgenin tüm zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenlerin, karşılarında Türkiye ve KKTC’nin kararlılığını bulacaklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye ve KKTC arasındaki dayanışmanın, Türk halkı ile Kıbrıs Türk halkının karşılıklı bağlılığının gücünü sınayanların ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını acı tecrübelerle anladıklarını anımsatarak, bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanların beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükran ve saygıyla yâd ettiği mesajında, Kıbrıs Türk Halkı’na barış, huzur ve mutluluklar temenni etti.



CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN CEVABİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubuna cevabi mesajında, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yıllardır haksız yere dünyadan izole bir şekilde yaşatılmasına karşı dayanışma içinde mücadeleyi önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaştırmalarının gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunun yanında birlikte hareket ederek, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve Türkiye’yi dışlama planlarını boşa çıkaracağımıza da inanıyorum. Aklın yolu tüm ilgili tarafların işbirliği yaparak ortak yarar ilkesini benimsemeleri ve bölgemizin barış ve istikrarına katkıda bulunmalarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin Türkiye ile istişare halinde sunulan yapıcı önerilerinin Rum tarafınca yine reddedildiğine değindiği mesajında, “Temennimiz bu yanlış tavırlardan ve gerginlik politikasından artık vazgeçmeleri ve uluslararası toplumun da bu yönde kendilerini teşvik etmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu önemli günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ne en iyi dileklerini ileterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürce yaşayabilmesi için hayatlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise saygı ile andı.



HULUSİ AKAR’IN MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk Halkı’nın bekasının ve güvenliğinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunması için tam desteği devam ettirecektir” dedi.

Akar, şöyle devam etti: “Bu vesileyle, şahsınızın ve sizin nezdinizde dost ve kardeş KKTC Halkı’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım.”



KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mesajda, “Davamızın uluslararası gündemde yerini koruduğu bugünlerde, CHP gelişmeleri Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarları doğrultusunda yakından takip etmeyi sürdürecektir” diyerek, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Bülent Ecevit’i, tüm şehit ve gazileri minnet ve şükranla anarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şahsında Kıbrıs Türk halkını saygı ve sevgiyle selamladı.