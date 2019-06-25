Erdoğan: ''Akdeniz'deki sondaj çalışmasında 4 gemimiz var''

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine değindi. Erdoğan, “Çalışma sürdüren 4 gemimiz var” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetine ilişkin konuştu. Erdoğan, Şimdi hem arama hem de sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu tür gemiye sahibiz” dedi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Tsipras’ın söylemlerinin bir önemi olmadığını, Türkiye’nin de bölgede hakkı olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

''YUNANİSTAN BAŞBAKANI NE SÖYLERSE SÖYLESİN ORADA HAKLARIMIZ VAR''

Yunanistan Başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Haklarımızı koruma adına hem arama tarama gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Şimdi hem arama hem de sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu tür gemiye sahip olduk. Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Türkiye konuşur Yunanistan konuşur İngiltere konuşur.

''FRANSA SEN KONUŞAMAZSIN''

Ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. Sularla ilgili de ilgi alanları içerisinde olanlar varsa onların da söyleyecek bir şeyleri olabilir. Kıbrıs'a gelince burada 3 tane garantör ülke var. Ancak bunlar konuşur.