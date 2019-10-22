Erdoğan: Amerika verdiği sözleri tutmazsa, harekatımıza kaldığı yerden devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Putin ile görüşmenin ana gündeminin Suriye’deki gelişmeler olacağını ve Rusya ile işbirliğini ve bölgedeki diğer gelimelerin konuşulacağını ifade eden Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık."

"Barış Pınarı Harekatı'nın 2 temel hedefi bulunuyor ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

"ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

"Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir."

"Suriye’nin bu kritik döneminde Rusya ile ilişkilerimizi daha da artırmayı arzu ediyoruz. Türkiye ile Rusya terörle mücadele konusunda hemfikir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması konusunda hemfikirdir. Barış Pınarı Harekatı bunu garanti altına almıştır."

22/10/2019 11:42