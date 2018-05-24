Erdoğan: 'Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde oluşturulacak kabineye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni kabinede bakan sayısının ciddi oranda düşürüleceğini belirten Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceğini söyledi.

TRT yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde oluşturulacak kabine hakkında bilgi verdi. Bakan sayısının azalacağını ifade eden Erdoğan, "Artık böyle 25 kabineli Bakanlar Kurulu yok. Şu anda sayı ciddi manada düşecektir. Oluşturulacak kabinenin ülkede en seçkin, hakikaten yürütme kabiliyeti de güçlü olan insanlarla cumhurbaşkanı böyle bir ekip oluşturacak. Benim her zaman bir lafım vardı. Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek. Burası önemli. Aksi taktirde bürokratın teknokratın eline avucuna düşersin" diye konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde bugün açıklayacağı seçim beyannamesi de vardı. Beyannamenin içeriğiyle ilgili ipuçları veren Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yerin dev bir yeşil alana dönüştürülececeğini söyleyerek, "Havalimanının olduğu yere biz Millet Bahçesi yapacağız. Şu anda animasyon çalışmaları devam ediyor. 29 Ekim'deki açılışla hemen yoğun bir şekilde çalışmalar başlayacak" dedi.

Erdoğan, millet bahçelerinin Ankara, Gaziantep, Konya ve Eskişehir gibi illerde yıkılan eski statların yerlerinde inşaa edileceğini de vurguladı.

Erdoğan'a CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen'in iade başvurusunun ABD'ye usulüne göre yapılmadığına yönelik sözleri de soruldu. Erdoğan, "Dürüstsen samimiysen ya bunu Milli İstihbarat'a sana Amerika'dan bunu kim söylemiş veyahutta Adalet Bakanlığı'na bunu belgesiyle vermen lazım" şeklinde yanıt verdi.