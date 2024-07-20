Erdoğan: ''Aynı suda iki kez yıkanılmaz''

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuştu; "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.”

Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog zemininin güçlendirilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne de katkı yapacağını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taşınmaz Mal komisyonu adada mülkiyet konusunda çözümün yegane temelidir. KKTC’nin tanıması, iki devletli çözüm ve Kıbrıs Türk halkının haksız, hukuksuz maruz bırakıldığı ambargoların kırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.