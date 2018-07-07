Erdoğan: Bakanlar Meclisten de olabilir

Erdoğan, Meclise gidişinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından askeri törenle karşılandı.

Yemin töreninden önce ise AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapıyor. Erdoğan, Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinenin pazartesi günü saat 21.00’de açıklanacağını, bu kabine ile ilk toplantıyı da cuma günü yapacaklarını açıkladı. Dün partili bakan olmayacağını söyleyen Erdoğan, “Kabinede Meclis’ten de isimler olabilir. Neden olmasın” dedi. Konuşmasına, bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak 27. Dönem milletvekillerini tebrik ederek başlayan Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı’nın parti ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, “Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis’teki merasimin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimlerde gördünüz, bizlerle ilgili ‘yorgun bir cumhurbaşkanı adayı’ gibi yakıştırmayı yapanların hali ortada. Bize ‘yorgun’ yakıştırmasını yapanların, bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Aslında onlar zihninsel bir yorgunluğun içerisindeler fakat bizler hamdolsun böyle bir durumun içinde değiliz; çok daha güçlü bir şekilde, çok daha güçlenerek bu yola devam ediyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, “İlk (kabine) toplantımızı yapmadan önce Hacıbayram’a cuma için gideceğiz. Dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı inşallah gercekleştireceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele kapsamında konulan pasaport tahdidine ilişkin “Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içeresinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız.” Erdoğan “Buradan bir kez daha CHP’yi, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum.” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın.” diye konuştu