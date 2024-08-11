Erdoğan Bekiroğlu: Hedefimiz okullar açılmadan birçok projeyi bitirmek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Koordinatörü Mimar Erdoğan Bekiroğlu, Lefkoşa içerisinde devam eden kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bekiroğlu, Pazar günü dahil çalışmaların aralıksız devam ettiğini amaçlarının okullar açılmadan birçok projeyi bitirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan Bekiroğlu’nun açıklaması şöyle:

Bugün Pazar, haklı olarak dinlenmek ve stres atmak için deniz kenarında insanlarımız haftanın stresini atarken, zorlu sıcaklarda Lefkoşa’mızda yoğun çalışmalar devam ediyor. Gelin tek tek ne yaptığımıza bakalım:

1) Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) Trank E Kanalizasyon Projesi ev bağlantıları ve dolgu işleri aralıksız devam ediyor.

2) Bedrettin Demirel Caddesi Trank E Kanalizasyon Projesi için araştırma kazıları yapılıyor.

3) Hamitköy ve Dumlupınar kanalizasyon projesi durmaksızın devam ediyor.

4) Ortaköy Su Projesi’nde Sivil Savunma binasının bulunduğu çemberdeki su borusu kazı ve döşeme işleri sürdürülüyor.

5) Surlariçi Kütüphane Sokak drenaj işi yol içerisinden geçen kısmı yapılıyor.

6) Cemal Gürsel Caddesi’nde Surlariçi elektirik altyapı güçlendirmesi için yürütülen elektirik kablo döşeme işleri için ana yol krosu yapılıyor.

7) Gönyeli ve Yenikent elektirik altyapı güçlendirmesi adına yürütülen elektirik kablo döşeme işleri için Yakın Doğu Bulvarı kros kazısı yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesine bağlı Kermiya Çemberi’nden Sivil savunma istikameti ve Kermiya Kapısı istikametinde yolların yenilenmesi için kazı ve dolgu işleri aralıksız sürdürülüyor.

Neden mi tüm bunlar Pazar günü yapılıyor? Çünkü amacımız ve hedefimiz okullar açılmadan birçok projeyi bitirmek ile birlikte Lefkoşalıların ve başkente gelen herkesin gündelik yaşamını en az derece etkilemek ve onlara bu yapılan icraatların yapım sürecindeki etkisini en az şekilde yansıtmak.