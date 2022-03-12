Erdoğan: Belediye meclisi belediyeyi kapatamazsınız kararı aldı

ads ads
12/03/2022

ads
ads
ads
Erdoğan: Belediye meclisi belediyeyi kapatamazsınız kararı aldı

Esentepe Belediyesi Meclisi, Belediyeler Reformu kapsamında belediyelerin sayılarının azaltılmasıyla ilgili toplantı düzenledi. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantıda alınan kararı açıkladı.

Erdoğan, Esentepe Belediyesinin başka bir belediye ile birleştirilmemesi veya kapatılmaması yönünde oy birliğiyle karar alındığını duyurdu.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Esentepe belediye meclisi oy birliği ile belediyemizi kapatamazsınız. Kapatmayız kararı almıştır”.

12/03/2022 11:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.