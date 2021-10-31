Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesi başladı. Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı.

Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisinin de ele alınacağı bildirildi.

MERKEL VE SCHOLZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu habere tepkiniz:



31/10/2021 11:32