Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı. Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

Saat 19.00 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi de başladı.



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14/06/2021 19:10